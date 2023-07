Juventus Next Gen: via alla stagione 2023/24. Tra conferme, novità e rientri dai prestiti: chi era presente al primo giorno di ritiro

La Juventus Next Gen ha tagliato ufficialmente i nastri di partenza della stagione 2023/24. Primo giorno di ritiro oggi a Vinovo, sotto l’attento sguardo del tecnico Massimo Brambilla (confermato alla guida della Seconda squadra) e di Claudio Chiellini, nuovo direttore della Next Gen dopo il biennio a Pisa.

All’allenamento odierno han preso parte diversi giocatori. Tra chi è salito dalla Primavera come Doratiotto, Maressa, Mbangula e Citi; chi invece è tornato dai rispettivi prestiti ed è in cerca di una nuova sistemazione come Leo, Felix Correia, De Marino, Olivieri, Del Favero e Gori. Poi ci sono le conferme Bonetti, Turicchia, Mulazzi, Savona, Poli, Muharemovic, Garofani, Ntenda e chi invece dovrebbe partire in prestito come Da Graca, Cotter, Riccio, Cudrig dopo il biennio formativo in Seconda squadra.

LA GALLERY DEL PRIMO ALLENAMENTO DELLA JUVENTUS NEXT GEN

