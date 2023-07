Nella conferenza stampa di presentazione alla Juve, Cristiano Giuntoli ha fatto anche un riferimento alla situazione coppe europee (Conference League) con l’eventuale esclusione da parte dell’UEFA.

SACRIFICI SUL MERCATO – «Che sia più difficile è anche possibile perché la Juventus è la Juventus. Il mio avvento deve essere un percorso e non un avvento. Ci vorrà un po’ di tempo per arrivare a un percorso virtuoso ma l’obiettivo del club è tornare a essere competitivi ed essere virtuosi. Tornare ad essere virtuosi all’inizio può essere un ostacolo, ma alla lunga ci porterà dei grandi benefici. Dovremo organizzare una squadra che possa darci soddisfazioni per più anni. Subito sarà un ostacolo poi sarà un vantaggio. Per quanto riguarda i sacrifici, dobbiamo essere calmi e lucidi, razionalizzare la rosa per mettere il mister nelle migliori condizioni di fare bene. Poi vediamo, il mercato è appena cominciato, non sappiamo ancora se facciamo la Conference o no».

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DI GIUNTOLI ALLA JUVE

