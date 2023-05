Calciomercato Juve: il Bayern prepara l’offerta al ribasso per Vlahovic. Scricchiola la super valutazione da 90 milioni

Vlahovic resta in vetrina nel calciomercato Juve. Proprio da un sacrificio come il suo potrebbero tornare quei soldi per attutire il colpo di una mancata partecipazione alla Champions e allo stesso tempo rialimentare il mercato in entrata.

Qualche gol scaccia-crisi servirebbe anche in tal senso, almeno per rimotivare quella valutazione da 90 milioni che inizia a scricchiolare. Soprattutto se a fiutare l’affare diventa il Bayern e non più (soltanto) gli spendaccioni club di Premier. Lo scrive il Corriere dello Sport.

