Caso De Laurentiis, Tuttosport: «Chissà dove sarebbe Il Napoli con Manzi e Liguori a posto di Osimhen». Così il quotidiano sull’invettiva del presidente

Tuttosport questa mattina contesta l’invettiva pronunciata ieri dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis contro la Juve e non solo.

«…Parallelamente la Procura di Napoli – che su input di quella di Lilla aveva attenzionato l’acquisto di Osimhen – ha chiesto una proroga alle indagini fino a luglio. Sin troppo facile, ora, per i tifosi Juventini, ma anche per quelli laziali, interisti, milanisti che stanno perdendo la lotta scudetto, chiedere e chiedersi a cosa porteranno quelle indagini. Eppoi magari, in caso di nuovo procedimento, chiedersi se il Napoli l’avrebbe spuntata anche senza i 21 gol di Osimhen, capocannoniere del campionato. Magari schierando al suo posto Orestis Karnezis, Claudio Manzi, Ciro Palmieri e Luigi Liguori (cioè il secondo portiere e i tre ragazzini della primavera che al Lilla non hanno mai giocato, ma che sono stati valutati 20 milioni nell’operazione di scambio con l’attaccante). Via a seguire in un crescendo di botta e risposta che potrebbe portare chissà dove».

The post Caso De Laurentiis, Tuttosport: «Chissà dove sarebbe Il Napoli con Manzi e Liguori a posto di Osimhen» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG