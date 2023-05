Tardelli: «Non è solo colpa di Allegri, vi dico chi servirebbe veramente alla Juve». Le parole dell’ex difensore bianconero

Marco Tardelli, ex difensore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

Le sue parole sui bianconeri: «Allegri assolto? Io penso che quando le cose non vanno per il verso giusto, la colpa è sempre anche dei giocatori. Nello specifico, non li vedo molto solidi e di conseguenza fanno errori banali, che non ti aspetteresti da professionisti di livello quali sono. Perché, al di là dell’allenatore, un calciatore della Juve deve sapere cosa fare e non fare. In estate servirebbe un uomo di campo da affiancare ad Allegri, un direttore sportivo presente nello spogliatoio. Giuntoli? Uno bravo. Al Napoli ha fatto un capolavoro, facendo pure quadrare i conti.Sarebbe d’aiuto avere una bandiera. certo. Ma la necessità di oggi, e lo ripeto, è un d.s. competete ed esperto».

The post Tardelli: «Non è solo colpa di Allegri, vi dico chi servirebbe veramente alla Juve» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG