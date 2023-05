Nuovo ds Juventus: la società aspetta e dà precedenza a Giuntoli. La situazione legata all’attuale dirigente del Napoli

È il giornalista Alfredo Pedullà a scrivere su sportitalia.com del possibile matrimonio tra Cristiano Giuntoli e la Juventus.

Come si legge: «Giuntoli ha un altro anno di contratto, quindi per essere liberato ci vorrebbe il placet di De Laurentiis. Ma i rapporti sono tornati eccellenti, non potrebbe essere diversamente per i risultati sportivi ottenuti e per il magazzino che ha raggiunto livelli stratosferici. Giuntoli è dalla scorsa estate, facciamo fine estate, il primo obiettivo della Juve che un direttore sportivo dovrà pur prenderlo ben oltre la situazione contrattuale che lega Allegri ai bianconeri per altre due stagioni.Giuntoli alla Juve sarebbe il completamento di una carriera figlia della gavetta, un gradino per volta fino a vedere l’empireo. La Juve continua a mettere Giuntoli in cima alla lista, il diretto interessato aspetta l’aritmetica per una fantastica festa tricolore e poi parlerà con De Laurentiis (se non l’ha già fatto). Se restasse a Napoli, sarebbe fastidioso farlo in scadenza di contratto. Ma di rinnovo, per ora, non si parla. Vedremo. La Juve avrà pazienza prima di andare su altre spiagge: oggi la priorità sarebbe quella di tuffarsi nel pescosissimo mare di Giuntoli».

The post Nuovo ds Juventus: la società aspetta e dà precedenza a Giuntoli. La situazione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG