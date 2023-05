Pedullà: «Chiesa non ne può più di questa cosa. Allegri peggiora i calciatori». Così il giornalista sulla Juventus

Nel suo editoriale su sportitalia.com Alfredo Pedullà scrive di Federico Chiesa e della sua stagione difficile alla Juventus.

Così: «Federico Chiesa non è soddisfatto, il broncio durante la sostituzione a Bologna è comprensibile. Chiesa non è soddisfatto perché la sua collocazione tattica è un bel terno al lotto, ogni partita prevede un ribaltone e sinceramente non se ne può più. Come se non bastassero i contrattempi (chiamiamoli così) che Federico ha dovuto sopportare dopo un infortunio che ha lasciato il segno ben oltre la guarigione clinica. Ma la ragione è dalla parte di Chiesa: a Milano contro l’Inter in Coppa Italia addirittura finto centravanti, abbandonato nel deserto, il ruolo peggiore per le sue caratteristiche. Poi torna sulla fascia, all’interno di rivisitazioni tattiche continue che generano confusione. Il direttore di un quotidiano sportivo dice che sono vomitevoli i pregiudizi nei riguardi di Allegri. A parte il linguaggio opinabile, vomitevoli sono state alcune scelte giornalistiche in passato che non toccavano la tecnica o la tattica. Sui social bisogna saperci stare e accettare le critiche, non scappare a fari spenti nella notte. Tornando a Chiesa, noi siamo dalla sua parte e comprendiamo il broncio al Max. Ennesima conferma di quanto Allegri, dal suo ritorno nell’estate 2021, sia riuscito a peggiorare i calciatori – compresi quelli bravissimi – piuttosto che a migliorarli. Per ulteriori informazioni rivolgersi, prima e dopo i pasti, a Dusan Vlahovic».

The post Pedullà: «Chiesa non ne può più di questa cosa. Allegri peggiora i calciatori» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG