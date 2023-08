Calciomercato Juve: il Sassuolo a un passo dall’obiettivo del centrocampo bianconero. Il club torinese aveva pensato a lui

Passi in avanti per il Sassuolo sul fronte Lipani. Il club ha trovato l’accordo con il Genoa per l’acquisto del giocatore a titolo definitivo; da trovare l’intesa anche col ragazzo classe 2005.

Il centrocampista aveva attirato su di se anche il calciomercato Juve, con cui però non è stata trovata la modalità giusta per il trasferimento. Lo riporta Sky Sport.

