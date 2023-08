Gravina: «Faremo di tutto per portare Buffon in Nazionale. Siamo in fase avanzata». Le parole del presidente della FIGC

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dov ha toccato svariati temi. Le sue parole durante la presentazione della 13ª edizione del ReportCalcio, il documentario sviluppato dal centro studi FIGC in collaborazione con AREL (Agenzia di Ricerche e Legislazione) e PwC Italia.

ARABIA SAUDITA – Risponde ad altre logiche rispetto al valore della valorizzazione del fenomeno calcistico. Abbiamo adottato provvedimenti importanti per il rispetto dei principi dell’equa competizione. In Arabia siamo nell’area di competenza della FIFA, ed è giusto che comincino ad individuare una modalità adeguata, perché questo tipo di disponibilità genera un’alterazione. Bisogna correre ai ripari perché si rischia un netto divario con questi paesi e di porre in liquidazione un sistema come negli Stati Uniti e in Cina.

BUFFON – Gigi è un nostro obbiettivo ma non dipende solo da noi. Convincere Gianluca Vialli è stato difficile, ma siamo riusciti ad avere una delle persone più belle del calcio. Gigi ha altre caratteristiche, ma è un’icona del calcio mondiale e la sua progettualità naturale è lavorare nella Nazionale.Faremo di tutto per portarlo a bordo, ci stiamo lavorando e siamo in una fase piuttosto avanzata.

