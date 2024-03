Calciomercato Juve, oltre Koopmeiners i bianconeri puntano forte su altri due nomi per la prossima stagione. Ecco di chi si tratta

La Juventus a centrocampo per la prossima stagione punta forte sul suo obiettivo numero uno Teun Koopmeiners. In estate, i bianconeri infatti potrebbero ingaggiare addirittura 2 giocatori per il centrocampo.

Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, oltre all’olandesedell’Atalanta, la Vecchia Signora starebbe monitorando con interesse un compagno di squadra di Koopmeiners il brasiliano Ederson e Marco Brescianini del Frosinone. Aggiornamenti nelle prossime settimane.

