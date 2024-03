Paolo Di Canio ha parlato della sconfitta della Juventus al Maradona contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni a Sky

Paolo Di Canio, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato il match tra Napoli e Juventus. Le sue parole:

PAROLE – «Le difficoltà incontrate dalla Juventus nel secondo tempo erano dovute al fatto di non avere cambi all’altezza per continuare a dare quella pressione. Nonge è un ragazzino, gli è capitato Osimhen che è il calciatore più problematico di tutti: tu pensi di avere la palla e invece lui ti arriva con quel piedone e ti anticipa. Osimhen non si arrende mai. La pressione è stata fatta nei momenti giusti, quando il Napoli non era organizzato. Ho visto una Juve più coraggiosa e anche Chiesa è un giocatore ritrovato. Però Vlahovic: tre palle gol così, un gol lo devi fare».

