Calciomercato Juve, parla l’agente dell’obiettivo bianconero: le dichiarazioni sul giocatore che piace a Giuntoli

Andrea D’Amico ha parlato ai microfoni di Radio Serie A di Filippo Terracciano, obiettivo del calciomercato Juve in questa sessione di gennaio.

LE PAROLE – «Con Filippo Terracciano non prendi un giocatore, ma ne prendi 3/4 perché lui gioca basso a sinistra, basso a destra, con la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic. Gioca a centrocampo e, in nazionale, anche come esterno d’attacco».

