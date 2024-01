Yildiz non partirà dall’inizio domani in Juve Salernitana, ma Allegri pensa comunque all’esordio di altri giovani

«Nonge non partirà titolare ma potrà avere spazio a partita in corso. Domani decido la formazione, Perin in porta Rugani e Chiesa giocano sicuro»: Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di vigilia ha dato 3 nomi sicuri sull’undici titolare che manderà in campo domani sera per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In più, ha fornito altri due indizi. Il primo prevedibile: Locatelli dovrebbe essere in campo, visto che nella successiva sfida a campi invertiti prevista domenica in campionato dovrà scontare la squalifica arrivata dopo il giallo maturato con la Roma. Il secondo meno scontato, soprattutto perché il soggetto in questione arriva da due partite piene di cose e ancor più riempite dai complimenti ricevuti, ai quali l’allenatore bianconero ha oggi risposto così: «Domani Yildiz non gioca. Momento? Quando un giocatore giovane gioca viene sempre esaltato. Deve rimanere sereno, non sono due partite che dicono se sei un grande giocatore o farai una grande carriera ma il giorno per giorno. Alla fine della carriera uno fa i conti, il resto sono chiacchiere che in questo momento vengo strumentalizzate su un giocatore bravo ma con solo due partite alla Juve».

