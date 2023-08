Calciomercato Juve: Lukaku porta anche il nuovo centrocampista. Tutti i dettagli sull’incastro studiato da Giuntoli

Come riferisce il Corriere dello Sport Lukaku arriverebbe alla Juve con il decreto crescita (tassazione sullo stipendio dimezzata dal 45% al 25%), e per i primi 12 mesi non peserebbe sul bilancio come Vlahovic, il cui costo complessivo toccherebbe quota 43 milioni di euro tra stipendio lordo (il netto aumenterà da 7 a 12 per accordi presi al momento delle firme) e quota di ammortamento.

Nello scambio il calciomercato Juve porterebbe in cassa anche la liquidità necessaria per sbloccare l’indice e prendere un centrocampista.

The post Calciomercato Juve: Lukaku porta anche il nuovo centrocampista. TUTTI i dettagli appeared first on Juventus News 24.

