Zazzaroni sibillino: «Certi giornali vogliono ostacolare Lukaku-Juve. Sembrano solidali a Marotta…». L’attacco del direttore del Corriere dello Sport

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive questo della campagna mediatica perperata da alcune testate contro il belga trattato dal calciomercato Juve.

Le sue parole: «In tanti anni non avevo mai assistito a un fenomeno simile e altrettanto curioso: giornali importanti che fanno di tutto per evitare che un giocatore, Romelu Lukaku, arrivi alla Juventus e al tempo stesso esaltano – al fine di farlo trattenere – il collega che dovrebbe essere sostituito, venduto: l’incolpevole Dusan Vlahovic. Prime pagine, pezzesse e pezzogne (è anche un pesce buono se cucinato all’acqua pazza), fondi di disinvestimento, interviste a tifosi e tifose che devono dichiararsi contrari all’acquisto del centravantone. Addirittura inviti accorati alla Juve («John, dichiaralo incedibile!»). Uno spettacolo invero originale: come se alcune testate fossero solidali con l’ad dell’Inter Beppe Marotta, impagabile tessitore di rapporti, che Lukaku se l’è visto in qualche modo sfilare da sotto il naso».

