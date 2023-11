Calciomercato Juve, mezzala che fa gol cercasi: in lizza Hojbjerg, Philips e De Paul. Sono loro tre gli obiettivi

Hojbjerg, Philips e De Paul: sono loro tre gli obiettivi di calciomercato della Juve in lizza per un posto da mezzala capace di far gol. E’ questo, infatti, il profilo che cercano i bianconeri.

Come spiegato da Di Marzio a Sky Sport, per primo il nodo è l’alta valutazione del Tottenham. Per l’argentino, invece, c’è da capire se Simeone lo farà partire. Infine c’è Philips, poco impiegto dal Manchester City.

