Nicolò Turco, ex giocatore della Juventus Primavera, ha raccontato la sua esperienza al Salisburgo in un’intervista a Goal.

IL MOTIVO DELLA SUA SCELTA – «Ho scelto di cambiare perché qui a Salisburgo la società crede tanto nei giovani, come si vede dalla prima squadra, fatta praticamente di Under 21. E’ un’esperienza a livello calcistico ma anche di vita che ti forma e ti cambia in meglio. Una scelta che rifarei e che consiglierei a un altro giovane italiano».

L’ADDIO ALLA JUVENTUS – «Col mister Allegri ho scambiato qualche battuta e ogni cosa che ti dice è un consiglio e un qualcosa che devi far tuo per il futuro. Ogni cosa che mi è stata detta l’ho presa, ne ho fatto tesoro e mi serve anche oggi che sono in un ambiente diverso».

DIFFERENZE TRA NEXT GEN E SQUADRA B – «Detto sinceramente è totalmente diverso rispetto al progetto che hanno qua, dove la squadra B è composta da gente veramente giovane, ho molti compagni che sono del 2006. E’ come se fosse l’Under 19 italiana».

SOULE’ – «A volte in allenamento faceva cose incredibili. Prendeva palla e andava a fare goal da solo. Da Soulé mi aspettavano un grande inizio ma non così tanto. E’ stato veramente devastante, sta facendo delle cose mostruose”»

YILDIZ – «Anche da Kenan avevo più o meno le stesse aspettative, perché ho avuto modo di conoscerlo bene ed è davvero straordinario sia come giocatore che come ragazzo»

