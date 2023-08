Calciomercato Juve: non è più una priorità dei bianconeri. Si allontana questo giocatore, ecco tutti i dettagli

Come riportato da Goal.com, il nome di Domenico Berardi per il calciomercato Juve è diventato sempre meno di attualità.

Giuntoli e Manna, infatti, non valutano più il giocatore come una priorità per rinforzare la squadra, inoltre la richiesta di 30 milioni di euro da parte del Sassuolo non verrebbe mai spesa in questo momento dai bianconeri.

