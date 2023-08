Manuel Locatelli, centrocampista della Juve, ha parlato a Sky dal ritiro negli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni

Manuel Locatelli ha parlato a Sky dalla tournée della Juve negli Stati Uniti.

DIFFERENZE NEL GRUPPO – «La cosa più importante è tornare ad avere entusiasmo. Abbiamo fatto un’annata difficile, ce la siamo lasciata alle spalle. L’importante è stare uniti, avere entusiasmo. Dobbiamo fare una grande annata, io personalmente posso fare di più sono ambizioso».

ESCLUSIONE DALLE COPPE – «C’è un po’ di rammarico ma è un passo importante per chiudere questo tema, focalizzarci sul campo. Campionato e Coppa Italia sono due obiettivi e si deve parlare di rinascita».

TORNARE IN NAZIONALE – «Io voglio andare all’Europeo, a giocarlo, la Juve deve essere la strada per la Nazionale».

DIVENTARE LEADER DELLA JUVE – «Serve personalità, leadership, ma te la danno i compagni. Do tutto per la Juve, so cosa vuole dire indossarla».

ALLEGRI – «Ho parlato al mister della mia posizione, poi gioco dove lui ritiene che sia più importante».

WEAH – «Vola veramente, quando corre è velocissimo. Si è integrato subito bene, ascolta e questo è importante. Noi dobbiamo essere bravi a trasmettergli i valori della Juve ma farà bene. Spero di fargli un assist, ma spero che vinciamo le partite».

CHIESA – «Fede è un giocatore importante per noi, ha strappi da vero campione ma deve essere aiutato dalla squadra. Ha recuperato bene dall’infortunio, puntiamo su di lui».

