Pellegrini Juve: si fa largo questa pista per il futuro del terzino. Novità sulla prossima squadra del classe ’99

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il futuro di Luca Pellegrini potrebbe essere in Premier League. Si era mosso il Milan su di lui, c’è anche la Lazio, però attenzione ora al Fulham.

Gli inglesi hanno raggiunto un accordo con la Juve ma non ancora con il giocatore. Discorso opposto per il Nizza, che ha trovato l’accordo con il terzino ma non con i bianconeri.

The post Pellegrini Juve: si fa largo questa pista per il futuro del terzino. Novità appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG