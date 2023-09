Calciomercato Juve, Giuntoli sempre al lavoro sulle entrate: il dirigente bianconero segue con interesse un avversario di oggi

Giuntoli sempre al lavoro nonostante la sessione di calciomercato estiva sia ufficialmente terminata. Nel mirino c’è anche un gioiellino dell’Empoli che staserà sarà in campo contro la Juve.

Si tratta del giovane trequartista Tommaso Baldanzi, seguito ormai da diverso tempo e pupillo del dt bianconero. Come scrive Tuttosport, oggi l’occasione giusta per testarne i progressi in vista di una futura trattativa per la prossima stagione.

