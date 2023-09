Zeman gongola dopo la vittoria del suo Pescara sulla Juventus Next Gen: le dichiarazioni del tecnico del Pescara

Nuove dichiarazioni dalla conferenza stampa di Zdenek Zeman dopo il 3-1 del Pescara contro la Juventus Next Gen.

LE PAROLE – «Non ho rivincite da prendere contro nessuno, nemmeno contro la Juve. Certo, la Juve è sempre la Juve e fa piacere fare risultato contro la di lei, a me e al pubblico. Oggi è andata bene ma spesso è successo che ci siamo dimenticati di fare quello che dovevamo fare e che avevamo preparato. Sono molto contento del pubblico numeroso, spero siano venuti per noi e non per la Juventus».

