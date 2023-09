Pogba, il vero acquisto della Juventus per la nuova stagione: il piano di Allegri per rilanciare il francese

E’ Paul Pogba il vero acquisto della Juventus per la nuova stagione. Ne è sicuro Tuttosport, che svela anche il piano di rilancio al quale sta pensando Massimiliano Allegri per il suo numero 10.

Il francese è disponibile per giocare 20 minuti, ma tanto può bastare ad uno con le sue qualità per fare la differenza per una squadra che ha bisogno di lui. Aspettando tempi migliori, nella speranza che tutto vada come previsto.

