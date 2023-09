La Juve torna in campo in serata al Castellani di Empoli per la terza giornata di questo campionato.

Un match che sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Nel primo caso telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni, mentre nel secondo il racconto sarà curato da Federico Zancan e Giancarlo Marocchi.

The post Telecronaca Empoli Juve: chi commenta il match del Castellani appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG