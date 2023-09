Rinnovo Vlahovic, dalle voci di uno scambio con Lukaku alla nuova idea della Juve: ecco come risponde il serbo

Stando a quanto scrive la Gazzetta dello Sport, la Juve sta pensando seriamente di aprire le trattative con Dusan Vlahovic per parlare del rinnovo di contratto del serbo, in estate al centro di numerose voci su uno scambio possibile con Lukaku, poi mai concretizzatosi anche per la gran voglia di Signora dell’ex viola.

Senza Champions, la volontà del club bianconero sarebbe quella di proporgli un rinnovo fino al 2026 per alleggerire ulteriormente il monte ingaggi, visto che il numero 9 non usufruisce del Decreto Crescita. Dusan, dal canto suo, appare disposto a venire incontro alla società.

