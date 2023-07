Calciomercato Juve, sfuma il possibile colpo per la difesa bianconera: il giocatore andrà in Premier League

Come confermato da Fabrizio Romano, è totale l’accordo tra Aston Villa e Villarreal per il trasferimento di Pau Torres in Premier League.

L’ex obiettivo del mercato bianconero volerà presto in Inghilterra. L’affare non è in pericolo: lo spagnolo è infatti in luna di miele e, una volta terminata, si sottoporrà alle visite con il suo nuovo club.

