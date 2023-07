Del Piero e i segreti dell’essere capitano: l’ex numero 10 della Juve torna a parlare così di quando indossava la fascia

Alessandro Del Piero, a Sky Sport, ha così svelato com’era capitanare la Juventus.

LE PAROLE – «Non c’è un minuto off, sei sempre il capitano, dentro e fuori dal campo. Devi fare scelte che non condividi, ma che sai che sono quelle giuste in quel momento. È una continua ricerca della soluzione dei problemi».

The post Del Piero e l’essere capitano: «Alla Juve ho dovuto fare anche così» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG