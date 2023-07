Alfredo Pedullà, su Sportitalia.com, ha così commentato la situazione in casa Juventus con l’arrivo di Giuntoli.

IL COMMENTO – «Non stava in cielo o in terra che Max Allegri dovesse occuparsi del mercato o di tutto il resto, con una battuta potremmo dire che la pacchia ora è finita. Una pacchia fino a un certo punto perché ora Allegri dovrà dare il massimo per cancellare un paio di stagioni orribili. Non ci saranno alibi, ce ne sono stati già parecchi e alcuni inutili. Ci prendiamo la responsabilità: come Allegri ha sperato fino in fondo (è la verità, qualsiasi altra dichiarazione sarebbe figlia dell’ovvietà) che prevalesse la linea interna, così urge che ci sia una sinergia assoluta».

The post Pedullà duro con Allegri: «Pacchia finita, con Giuntoli non ha più alibi» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG