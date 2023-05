Calciomercato Juve, sfuma un colpo a centrocampo: accordo trovato con la Roma. Il giocatore sarà giallorosso

Accordo raggiunto dalla Roma con Houssem Aouar. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’intesa con il centrocampista francese è totale.

Il giocatore, in scadenza con il Lione, arriverà a parametro zero e sarà il primo acquisto della prossima sessione di calciomercato. In passato il giocatore era stato cercato con insistenza anche dal calciomercato Juve.

