Tardelli: «Resilienza Juventus, alla fine si ritrova seconda. Allegri e Vlahovic i simboli». Le parole dell’ex difensore bianconero

Marco Tardelli ha parlato a Novantesimo Minuto della Juventus di Massimiliano Allegri, reduce dalla vittoria sull’Atalanta.

Le sue parole: «La Juventus in questo campionato ha digerito tutto e si ritrova seconda in classifica con una semifinale europea da giocare. I simboli di questa resilienza sono Vlahovic che si è ritrovato e anche Allegri, l’uomo solo al comando non aiutato da nessuno. Ha sopportato e supportato questa situazione. A volte ha sbagliato ma complimenti a lui».

