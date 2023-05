Pieri: «Doveri avrebbe dovuto sospendere ufficialmente la partita». Le dichiarazioni dell’ex arbitro

Tiziano Pieri, ex arbitro, ha parlato a Novantesimo Minuto dell’ammonizione di Vlahovic in Atalanta-Juve.

Le sue parole: «Doveri ha interrotto la partita prontamente su sollecitazione di Vlahovic, Koopmeiners sollecita i tifosi a smettere. Dopo cinquanta secondi si riparte, Doveri avrebbe fatto meglio a sospendere ufficialmente la partita portando tutti i giocatori a metà campo. Fonti federali ci dicono che l’ammonizione è in linea col regolamento. Ma qualora Vlahovic arrivasse a una squalifica per somma di ammonizioni si potrebbe arrivare a una grazia come per Lukaku».

The post Pieri: «Doveri avrebbe dovuto sospendere ufficialmente la partita» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG