Calciomercato Juve, sfuma un esterno sulla lista: andrà al Sassuolo. Il giocatore piaceva anche ai bianconeri

Secondo quanto appreso da Sportitalia, si è conclusa positivamente la trattativa tra la Roma ed il Sassuolo per Filippo Missori.

Il terzino, che era seguito anche dal calciomercato Juve in ottica Next Gen, si trasferisce in neroverde a titolo definitivo.

