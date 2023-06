Sito Conference League non c’è la Juventus: spunta la prima spiegazione sul giallo dell’ultim’ora

Sta destando scalpore l’assenza della Juventus tra le squadre partecipanti alla prossima Conference League indicate sul sito Uefa di riferimento.

Secondo una prima ricostruzione non si tratterebbe di una semplice svista: la posizione del club bianconero è infatti sub iudice: la UEFA deve ancora pronunciarsi in merito alla presunta violazione del FPF e, qualora venisse provata la violazione del settlement agreement, l’esclusione dalle coppe sarà molto probabile. A quel punto sarebbe la Fiorentina ad entrare in Conference.

