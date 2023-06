Rabiot Juve, attesa per la risposta: ecco quando può arrivare la decisione del francese sul rinnovo col club bianconero

Come riferisce Sky Sport il calciomercato Juve ancora aspetta la risposta di Rabiot sul rinnovo di un anno a 7 milioni. Quest’ultima potrebbe arrivare in settimana e dipenderà molto dal tipo di offerte che ha ricevuto la madre-agente del calciatore in giro per l’Europa.

Qualora il giocatore decidesse di restare renderebbe felici sia il club sia Massimiliano Allegri.

