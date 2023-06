Clamoroso UEFA: sul sito della Conference non c’è la Juventus. Poco dopo arriva la correzione, ma resta il giallo

Semplice svista o estromissione voluta La Juventus non compare tra le squadre partecipanti alla prossima Conference League sul sito Uefa di riferimento.

Juventus, Aston Villa, Eintracht Francoforte, Lille e Osasuna sono i cinque club già qualificati ai playoff della competizione, il turno che vedrà le squadre sfidarsi per un posto ai gironi il 24 e il 31 agosto prossimi. Ma nell’elenco sul sito della Conference League sono presenti gli inglesi (giunti settimi in Premier), i francesi (5 in Ligue 1), i tedeschi (arrivati settimi in Bundesliga) e gli spagnoli (settimi anche loro in Liga). Assente la Juve, piazzatasi settima in campionato e qualificatasi sul campo alla competizione.

Ore 21.45 – La Uefa rettifica il proprio errore: Juventus aggiunta alla squadre partecipanti alla prossima Conference League. Resta il giallo della prima esclusione

The post Clamoroso UEFA: sul sito della Conference non c’è la Juventus. Poi arriva la correzione appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG