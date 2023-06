Vicario al Tottenham, le cifre dell’affare. La Juventus ci aveva pensato qualche mese fa per il dopo Szczesny

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Tottenham avrebbe raggiunto un accordo con l’Empoli per Guglielmo Vicario. Il portiere si trasferirà in Inghilterra per 19 milioni di euro e firmerà un contratto fino al 30 giugno 2028.

Gli Spurs erano anche su David Raya del Brentford, ma hanno ritenuto eccessivi i 40 milioni di euro chiesti dal Brentford. Vicario lascia quindi la Serie A. Qualche mese fa anche il calciomercato Juve aveva fatto qualche riflessione sul giocatore come possibile erede di Szczesny ma la beffa è soprattutto per l’Inter che lo reputava il sostituto perfetto di Onana.

The post Vicario al Tottenham, le cifre dell’affare. La Juventus ci aveva pensato appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG