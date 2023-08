Calciomercato Juve: si prende tempo per Soulé. Cosa sta succedendo per quanto riguarda il futuro dell’argentino

Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, per ora il pressing della Salernitana per Matias Soulé è stato respinto, con la situazione che resta in sospeso.

Il motivo? Perché ci sono due strade aperte: la prima porta al Sassuolo, in un’operazione a titolo definitivo legata a Berardi; l’altra coinvolge il Frosinone. Il calciomercato Juve per ora prende tempo.

