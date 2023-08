Berardi Juve, 30 milioni pronti per il Sassuolo: il club bianconero presto presenterà un’offerta per l’attaccante

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, presto la Juve presenterà al Sassuolo un’offerta da 30 milioni totali divisa in 20 milioni fissi, più 4 di bonus e una contropartita da 6/7 milioni per Domenico Berardi. Difficile che quest’ultima possa essere Soulé, mentre da Torino non avrebbero intenzione di privarsi di Iling.

E così spunta nuovamente l’idea di un ennesimo affare “alla Locatelli”: prestito biennale con facoltà di pagare tutto dopo due stagioni e a rate. L’attaccante, dal canto suo, ha già scelto di cambiare maglia.

