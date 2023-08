Lukaku Juve, non è ancora finita la storia per l’acquisto del giocatore belga. Giuntoli ha un nuovo piano per lui

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Juve non si è ancora arresa sull’affare Romelu Lukaku, con i bianconeri in attesa di capire se potrà andare in porto lo scambio con Vlahovic.

E se ciò non dovesse accadere, allora, Giuntoli andrebbe a bussare alla porta del Chelsea con l’intenzione di chiedere in prestito il belga, risolvendo almeno momentaneamente un problema da 12 milioni ai londinesi che, a quel punto, potrebbero ammorbidirsi a questa ipotesi, vista anche la scarsità di club interessati.

The post Lukaku Juve, non è ancora finita. Giuntoli ha un nuovo piano per regalarlo a Max appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG