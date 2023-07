Calciomercato Juve snobbato da Kessie? Preferisce quella squadra per il prosieguo della sua carriera

Come informa il Corriere dello Sport è concreta l’insidia Tottenham su Franck Kessie per il calciomercato Juve. Il centrocampista ivoriano non è convinto di lasciare Barcellona, ma sa di non essere più al centro delle rotazioni. In caso di addio però l’ivoriano preferirebbe un’avventura in Premier League.

Gli Spurs sono pronti ad esaudire la richiesta blaugrana di 15 milioni senza particolari problemi. Kessie, stando ai rumors, non sarebbe per nulla insensibile al richiamo degli Spurs e avrebbe dato la priorità agli inglesi. L’avventura in Premier League lo stuzzica eccome e non sembra fare un problema che il Tottenham sia fuori dalla vetrina europea la prossima stagione. Alla Juventus ora servirebbe un nuovo scatto.

