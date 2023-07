Kean in zona mista: «Con Chiesa mi trovo bene. Weah? Ci lega una grande amicizia». Le parole dell’attaccante della Juventus

Moise Kean ha parlato in zona mista al termine dell’amichevole tra Juve e Milan.

Le sue parole: «Era importante iniziare bene e mettere minuti nelle gambe, dobbiamo andare avanti così. Io mi faccio trovare pronto, riguardo tutte le partite per migliorare, poi decide il mister. Io e Weah ci siamo incontrati in Under 15 e da lì è nata un’amicizia. Può dare una grande mano. I nostri obiettivi devono essere sempre grandi. Chiesa è rientrato da un lungo infortunio, ci potrà dare una grande mano. Io non ho preferenze riguardo il modulo, ma con Fede mi trovo molto bene, creiamo molte occasioni da gol».

