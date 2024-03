Calciomercato Juve, sono sei le certezze in rosa da cui ripartire in vista della prossima stagione. In caso di offerta per gli altri…

Come spiega Tuttosport, per il calciomercato Juve potrebbe esserci un gran lavoro da fare in vista della prossima estate. Il club bianconero ha solo sei certezze da cui ripartire: Szczesny, Danilo, Gatti, Cambiaso. McKennie e Yildiz. Tra giovani e veterani, loro sono la base da cui ricostruire per tornare a vincere in Italia.

Non è una certezza, ad oggi, Dusan Vlahovic. Servirebbe il rinnovo prima dell’estate, ma in caso di offerta sui 100 milioni sarebbe difficile trattenerlo. Stesso discorso per Chiesa e Bremer, altri big della rosa, cedibili di fronte ad offerte irrinunciabili.

The post Calciomercato Juve, solo sei certezze da cui ripartire. Se per gli altri arriva un’offerta… appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG