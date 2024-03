Juventus al Mondiale per Club, i bianconeri si qualificano ed è in arrivo una pioggia di soli: ecco quanto guadagnano

Con l’eliminazione del Napoli agli ottavi di Champions, la Juventus diventa ufficialmente la seconda squadra italiana a qualificarsi al Mondiale per Club del 2025. Una competizione che, solo per la partecipazione, porterà 50 milioni di euro nelle casse del club.

Denaro da aggiungere ai soldi degli sponsor e alla visibilità che avrà il brand in questa importante vetrina internazionale. Senza contare che, con la qualificazione alla prossima Champions League, arriverebbero ulteriori 80 milioni. Numeri importanti per un club che avrebbe così meno bisogno di dover cedere, come scrive Tuttosport.

