Calciomercato Juve, Thuram, Colpani e Samardzic: ecco qual è il piano di Cristiano Giuntoli in vista di gennaio

Tuttosport svela il piano di Giuntoli per il calciomercato Juve in vista del prossimo mese di gennaio. In cima alla lista per il centrocampo c’è sempre Khephren Thuram, ma il prezzo del cartellino e la concorrenza invitano a guardare anche alle alternative.

C’è Lazar Samardzic, per cui l’Udinese aveva accettato un prestito oneroso con riscatto a 20 milioni. Piace per la giovane età e per la conoscenza del campionato, così come Colpani del Monza che, però, non vuole farlo partire a stagione inoltrata.

The post Calciomercato Juve, Thuram, Colpani e Samardzic: svelato il piano di Giuntoli per gennaio appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG