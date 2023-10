Milan Juve, ma se mancassero ancora una volta Chiesa e Vlahovic? Ecco a cosa pensa Allegri per il suo piano d’emergenza

Sky Sport fa il punto sulla formazione della Juve che domenica sera andrà a giocare in casa del Milan per la prima gara dopo lo stop forzato per le Nazionali.

Qualora dovessero mancare ancora Chiesa e Vlahovic, Allegri potrebbe puntare su Kean e Milik, sostituti designati della coppia titolare. Occhio però all’opzione Miretti trequartista come già visto nel derby o anche ad Yildiz, fin qui mai partito dall’inizio.

