Tiago Djalò, difensore del Lille, è ormai ad un passo dal trasferimento alla Juventus. Secondo quanto riportato dal noto giornalista sportivo specializzato in calciomercato, Fabrizio Romano, il centrale portoghese ha dato il via libera ai suoi agenti per chiudere l’accordo con i bianconeri.

Inter beffata, dunque, con il club francese che ha già accettato una proposta di 3,5 milioni di euro per il cartellino del giocatore due giorni fa. Tiago Djalò dovrebbe essere il primo colpo in entrata del mercato della Juve.

