Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni commenta quanto accaduto nell’ultima gara vinta dai nerazzurri.

A Pressing Ivan Zazzaroni ha parlato senza mezzi termini del mancato annullamento del goal di Frattesi in Inter-Hellas Verona: “Quello che è accaduto a San Siro è allucinante, live l’avete visto tutti. Non è questione di Inter, Juve. Nasca cosa ha guardato? Gomitata volontaria nell’azione del gol, ci vuole un secondo per vederlo. Mi meraviglia che questi non si rendono conto che minano la credibilità della categoria. Talmente evidente, chiaro, lampante l’errore che mettono in discussione tutto. Mi chiedo cosa passi nelle loro teste, altri episodi non erano così oggettivi”.

Davide Frattesi

Frase criptica

“Non faccio un processo all’Inter, questo è un fatto oggettivo. Non ho la maglia di Juve, Milan o Inter. Ho la maglia del Bologna e sono contento. Basterebbe dire che è stata commessa una topica clamorosa e fine della trasmissione. Probabilmente (si riferisce al giornalista Biasin in collegamento, ndr) i giornali che leggi sono filojuventini, perché gli juventini stanno dicendo che siete aiutati, scusa, che l’Inter è aiutata. Il mio giornale no, non credo che il palazzo stia aiutando l’Inter, credo che l’Inter abbia un dirigente che dà 10-0 tutti gli altri”.

La spiegazione

“Marotta è capace di gestire determinate situazioni, è un dato di fatto. L’ho scritto tante volte, non è una novità che Marotta sia più abile di altri nelle comunicazioni, nei rapporti, nelle relazioni. Un dato di fatto assoluto. E’ più abile, più bravo, cosa devo dire? Sa comunicare, sa gestire le situazioni complicate. Con le presidenze volanti che ci sono, ha grandi capacità. L’Inter ha meritato il primo posto sul campo, è la squadra più forte e continuo a dirlo. Non c’è nessuna ombra ma l’episodio è allucinante. Non sto dicendo che l’Inter ha potere, anzi sul piano economico l’Inter ha anche meno potere di altri”.

