Calciomercato Juve: un centrocampista torna dal prestito in estate. Impossibile il riscatto da parte del suo attuale club

Questa mattina Tuttosport dà per scontato il rientro di Arthur Melo alla Juventus in estate. Il brasiliano sta rendendo bene alla Fiorentina ma, come sottolineato dal suo agente Pastorello difficilmente potrà essere riscattato dai Viola alle cifre attualmente patteggiate.

Anche perché il brasiliano ha un contratto molto oneroso, nonostante il recente rinnovo per spalmare un ingaggio che oggi è a carico quasi interamente del club bianconero.

