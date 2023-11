Chiesa: «Mi sarebbe piaciuto giocare con Zidane. Bentancur? Fortissimo, quando è andato via…». Le parole

Chiesa a Indovina lo Juventus Player Challenge ha parlato di diversi ex bianconeri, tra cui Zidane e Bentancur.

ZIDANE – «Fenomeno e fuoriclasse assoluto, mi sarebbe piaciuto giocare anche con lui».

BENTANCUR – «E’ ritornato da un infortunio come il mio, gli faccio un grosso in bocca al lupo. E’ un giocatore fortissimo, mi è dispiaciuto quando è andato via. Ha un grande futuro davanti a se».

