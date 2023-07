Calciomercato Juventus: il Milan ha un piano B per l’attacco. È accostato anche ai bianconeri, ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, il Milan sta valutando un piano B per l’attacco nel caso in cui il Porto non dovesse abbassare le proprie pretese per Taremi, continuando a chiedere 20 milioni di euro.

Il nome è quello di Beto dell’Udinese, rivelazione in questa stagione di Serie A e accostato anche al calciomercato Juventus.

